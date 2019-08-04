Названы регионы — лидеры по числу пациентов с алкоголизмом

Минздрав России назвал регионы, в которых в прошлом году было зафиксировано больше всего пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

По данным RT, больше всего пациентов с алкогольной зависимостью поставлено на учёт в Москве — 2800 человек. Далее идёт Подмосковье, где наблюдается примерно такая же картина. Третье место разделили Пермский край и Челябинская область — 2,4 тысячи пациентов с такими расстройствами. В Башкирии на учёт встали 2,2 тысячи человек.

Меньше всего впервые выявленных случаев психических расстройств, к которым привело употребление алкоголя, зарегистрировано в Ингушетии — только один пациент.

Ранее Минздрав назвал регионы, которые лидируют по количеству абортов за прошлый год.