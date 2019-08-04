В Роспотребнадзоре рассказали москвичам, как бороться с тропическими клопами

Для профилактики заражения помещения следует чаще менять постельное бельё и проводить регулярную уборку.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о появлении в Москве тропических постельных клопов и рассказали, что делать, если паразит всё-таки завёлся дома.

В первую очередь, отмечают в ведомстве, рекомендуется частая смена постельного белья и регулярная уборка помещения, лучше с использованием пылесоса. Также стоит периодически осматривать мягкую мебель, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: тёмные точки в стыках деталей мебели, на внутренней стороне отстающих обоев, а также маленькие пятна крови на постельном белье и т.п.

— В целях предупреждения размножения клопов большое значение имеют профилактические и санитарно-технические мероприятия, — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты советуют быть бдительными постояльцам отелей. В Роспотребнадзоре отмечают, что привезти паразита можно даже из пятизвёздочных отелей, поэтому при заселении в номер следует обязательно проверять постель, не стесняясь персонала. В случае малейших признаков постельных клопов необходимо отказаться от проживания в данной гостинице.

При этом чемоданы рекомендуется хранить в ванной комнате, а грязную одежду не оставлять на полу, а закрывать в плотный пакет или отдавать в прачечную или химчистку.

Ранее Лайф писал, что москвичей предупредили об атаках тропических постельных клопов. Этот вид кровососущих насекомых чрезвычайно живуч и размножается с невероятной скоростью. Наиболее частый способ распространения клопов — это его перенос из одного помещения в другое с вещами, одеждой или мебелью.