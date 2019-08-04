Глава государства вспомнил знаковые достижения тружеников отрасли — блестящую работу по транспортному обеспечению ЧМ-2018 и строительство магистрали в Крым.

Президент РФ Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил огромную роль ж/д транспорта в развитии национальной экономики и социальной сферы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

— На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог, которые объединили её от западных рубежей до Дальнего Востока, стали важным звеном отечественной транспортной инфраструктуры. Во многом благодаря большому, самоотверженному труду ваших предшественников, — обратился глава государства к труженикам отрасли.

Железнодорожный транспорт играет огромную роль в развитии национальной экономики и социальной сферы, связывает российские города и регионы, отметил он. Путин обратил внимание на внедрение современных технологий железнодорожниками и отметил их блестящую работу по транспортному обеспечению чемпионата мира по футболу, XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Президент вспомнил и другие знаковые достижения тружеников отрасли за последние годы — открытие движения поездов в обход Краснодара и строительство магистрали в Крым.

— И конечно, особо отмечу такое крупное событие, как 45-летие начала возведения БАМа, которое мы отмечали совсем недавно, — заключил глава государства.

Напомним, что 45-летие начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали отмечалось 8 июля. Путин записал видеообращение в честь знаковой даты.