Украина провела учения авиации над Чёрным морем

В манёврах был задействован личный состав бригады, вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26.

Морская авиация Вооружённых сил Украины завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ на странице в "Фейсбуке".

В течение недели экипажи занимались совершенствованием лётной подготовки, отработкой элементов поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим. Также морская авиация отслеживала подводную лодку условного противника с последующим нанесением бомбового удара. В учениях принимали участие личный состав бригады, вертолёты Ми-14 и Ка-27, а также самолёты Ан-26

Ранее сообщалось о начале учений ВМФ и ВКС России на Балтике "Океанский щит — 2019". В них принимают участие около 70 кораблей и 10 634 человека личного состава.