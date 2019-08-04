Пострадавшим от паводка выплатили более 2 млрд рублей компенсации

В регионе продолжаются спецработы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Власти выплатили пострадавшим во время паводков в регионах Сибири и Дальнего Востока более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

— Пострадавшим от паводка выплачено 2 млрд 304 млн 748 тысяч 520 рублей. Аварийно-восстановительные работы не прекращаются ни на минуту, — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент специалисты проводят дезинфекцию в пострадавших районах, а также оказывают "адресную и психологическую помощь". Кроме того, силами МЧС выдаётся гуманитарная помощь, проводятся измерения прочности конструкций частных жилых домов.

Всего к ликвидации наводнения привлечено 3143 человека, 930 единиц техники, включая шесть воздушных судов и 61 плавсредство.