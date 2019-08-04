Новичок "Зенита" Малком рассказал, какое русское слово выучил первым

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Фото © Twitter / ФК "Зенит"

Футболист отметил, что сейчас ему необходимо лучше узнать своих одноклубников, чтобы вместе двигаться вперёд.

Новичок петербургского "Зенита" бразилец Малком, 3 августа дебютировавший в Российской премьер-лиге в матче против "Краснодара", рассказал о первом выученном русском слове.

По-русски пока выучил только "спасибо", — приводит "Чемпионат" слова футболиста.

Также экс-игрок "Барселоны" заявил, что уровень российского футбола весьма неплох. Полузащитник отметил, что сейчас ему нужно лучше узнать своих новых партнёров, чтобы вместе двигаться вперёд. Напомним, что матч "Зенита" и "Краснодара" завершился со счётом 1:1. Малком вышел на замену на 72-й минуте вместо Алексея Сутормина.

Ранее Лайф подробно рассказал о предыдущей карьере новичка "Зенита".

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