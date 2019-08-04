Новичок "Зенита" Малком рассказал, какое русское слово выучил первым

Новичок петербургского "Зенита" бразилец Малком, 3 августа дебютировавший в Российской премьер-лиге в матче против "Краснодара", рассказал о первом выученном русском слове.
— По-русски пока выучил только "спасибо", — приводит "Чемпионат" слова футболиста.
Также экс-игрок "Барселоны" заявил, что уровень российского футбола весьма неплох. Полузащитник отметил, что сейчас ему нужно лучше узнать своих новых партнёров, чтобы вместе двигаться вперёд. Напомним, что матч "Зенита" и "Краснодара" завершился со счётом 1:1. Малком вышел на замену на 72-й минуте вместо Алексея Сутормина.
Ранее Лайф подробно рассказал о предыдущей карьере новичка "Зенита".
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