Названо имя главного претендента на пост главы партии Зеленского

Новым руководителем украинской партии "Слуга народа" может стать глава её избирательного штаба Александр Корниенко. Об этом сообщила пресс-секретарь президентской фракции Евгения Кравчук.
— Ну и про кадровые вопросы. Итак, на пост главы Верховной рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова. На пост первого заместителя председателя Рады — Руслана Стефанчука. Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко, — написала она в "Фейсбуке".
Во время последних президентских выборов на Украине Корниенко координировал проект "Зе! Команда". Он также возглавлял избирательный штаб партии на парламентских выборах. Главный претендент на пост руководителя "Слуги народа" известен как бизнес-тренер, консультант по развитию и общественный деятель.
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