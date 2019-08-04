Названо имя главного претендента на пост главы партии Зеленского

Сейчас "Слугу народа" возглавляет Дмитрий Разумков, который баллотируется на должность спикера Верховной рады IX созыва.

Новым руководителем украинской партии "Слуга народа" может стать глава её избирательного штаба Александр Корниенко. Об этом сообщила пресс-секретарь президентской фракции Евгения Кравчук.

— Ну и про кадровые вопросы. Итак, на пост главы Верховной рады Украины фракция делегирует Дмитрия Разумкова. На пост первого заместителя председателя Рады — Руслана Стефанчука. Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко, — написала она в "Фейсбуке".

Во время последних президентских выборов на Украине Корниенко координировал проект "Зе! Команда". Он также возглавлял избирательный штаб партии на парламентских выборах. Главный претендент на пост руководителя "Слуги народа" известен как бизнес-тренер, консультант по развитию и общественный деятель.