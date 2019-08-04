У госпитализированной с подозрением на лихорадку Эбола японки оказался грипп

Сейчас врачи склоняются к тому, что у неё всё же грипп, а не смертельно опасная лихорадка.

Пожилая женщина, которая ранее была доставлена в Национальный институт инфекционных заболеваний Токио (Япония) с подозрением на заражение вирусом Эбола, скорее всего, не была инфицирована. Об этом сообщает местное издание The Mainichi со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Согласно информации ведомства, 70-летняя женщина недавно вернулась из Демократической Республики Конго, после чего у неё началась сильная лихорадка. Однако анализы на вирус Эбола показали отрицательный результат. Врачи, предположительно, поставили женщине диагноз "грипп".

При этом снимать пожилую даму с карантина не торопятся. И хотя сама японка утверждает, что во время пребывания в Конго у неё не было никаких контактов с людьми, инфицированными Эболой, отдел связи в канцелярии премьер-министра страны намерен собрать полную информацию по этому вопросу, чтобы полностью исключить версию о заражении вирусом.

Ранее Лайф писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) как чрезвычайную ситуацию, вызывающую международную обеспокоенность.