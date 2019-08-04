В Москву скоро придёт тепло, правда, атлантическое

В начале недели солнце не порадует жителей и гостей, напротив, один день будет холоднее другого.

Москва в ближайшие пару дней останется под воздействием холодного фронта, но ближе к середине рабочей недели тёплые вещи можно будет переложить на дальнюю полку. О том, когда в столицу вернётся жара, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— Два дня мы ещё мёрзнем. Сегодня и завтра, причём завтра будет ещё холоднее, чем сегодня, ночью плюс 5–7, по области плюс 3–8, это уже просто середина осени, и днём в лучшем случае 11–13 Москва, и 9–14 — по области. Днём возможен кратковременный дождь, — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Со среды, 7 августа, в регион придёт атлантическое тепло — столбики термометров поднимутся до плюс 20–22. 8 августа станет ещё жарче. В Москве воздух прогреется до 22–24 градусов, в Подмосковье ожидается до 25 градусов. В конце рабочей недели немного похолодает — 21–23 градуса в Москве и 19–24 градуса по области.

Ранее сообщалось, что воскресенье может стать самым холодным 4 августа в Москве за последние 70 лет.