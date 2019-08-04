Застрявшие в Бургасе россияне вылетели в Москву

Более 200 туристов вторые сутки не могли вернуться на родину из-за проблем с самолётами Bulgaria Air.

Российские туристы с рейса Bulgaria Air, которые более суток провели в болгарском аэропорту, вылетели из Бургаса в Москву. Об этом сообщила третий секретарь Генконсульства РФ в Варне Алёна Пучина.

— Один из рейсов, который вылетает из Бургаса, вылетел в 09:20 по местному времени (совпадает с мск) авиакомпанией Bulgaria Air, а рейс из Варны той же авиакомпанией вылетает в 11:30–12 часов, — рассказала она РИА "Новости".

Как уточнили в московском аэропорту Шереметьево, самолёт с россиянами вылетел из Бургаса в 09:40 мск.

Напомним, задержки рейсов начались с утра 3 августа. Более 200 россиян с двух рейсов Bulgaria Air более суток не могли улететь домой из-за проблем с самолётами у авиакомпании. Пассажиры обратились в Российский союз туриндустрии (РСТ) с просьбой о помощи.