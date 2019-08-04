МЧС назвало число подтопленных населённых пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке

За последние сутки в Иркутской области от воды было освобождено 23 населённых пункта.

В Хабаровском крае, Амурской и Иркутской областях остаются подтопленными 48 населённых пунктов. Такие данные опубликовало МЧС в своём телеграм-канале.

Так, в Приангарье подтоплено 230 домов в восьми населённых пунктах. В них проживает 356 человек, включая 91 ребёнка. Также сообщается о подтоплении 40 населённых пунктов в десяти районах Амурской области и двух районах Хабаровского края. Кроме того, в зоне подтопления находится один район в Бурятии.

При этом за последние сутки в Иркутской области от воды освободили 23 населённых пункта. Из зоны паводка эвакуировали 2593 человека. Сегодня, 4 августа, уровень воды в реки Ия опустился ниже критического.

Ранее сообщалось, что пострадавшую от паводков территорию Тулуна исключат из зоны заселения.