В Брянске сотрудница банка похитила со счёта клиента 10 млн рублей

Вероятно, женщине удалось ввести в заблуждение клиента банка и обманным путём снять с его счёта денежные средства.

В Брянске задержана сотрудница банка, которая, предположительно, вывела со счетов клиента более 10 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации ведомства, замдиректора местного банка по розничному бизнесу во время заключения договора на обслуживание с очередным клиентом ввела его в заблуждение и получила доступ к управлению его лицевым счётом. Впоследствии она, вероятно, вывела с него более десяти миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере" и статье "Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере".

Согласно решению суда, подозреваемая была помещена в СИЗО. Правоохранители продолжают предварительное расследование, женщину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.