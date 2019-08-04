Умер автор шкалы развития цивилизаций академик Кардашев

Идеи Кардашева стали фундаментом для появления космической лаборатории "Спектр-РГ".

Директор астрокосмического центра Физического института имени Лебедева Николай Кардашев скончался в возрасте 87 лет 3 августа. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, которая получила его имя. Степени развития внеземных цивилизаций разделялись по уровню потребления энергии. Так, первый уровень использует ресурсы своей планеты, второй — звезды, а третий — галактики.

Кроме того, академик ещё до открытия пульсаров предположил их существование. Также появление российского космического телескопа "Спектр-РГ" стало возможным благодаря идее интерферометрии для изучения Вселенной, соавтором которой был Кардашев.