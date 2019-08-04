На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

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Фото © Информатор

Нападавшие не остановились, после того как парень упал, и продолжили избивать его ногами.

В украинском городе Днепр 2 августа напали на десантника. Конфликт произошёл из-за спора вокруг даты празднования дня ВДВ, которую в Незалежной перенесли на 21 ноября, сообщает издание "Информатор".

<p>Фото © <a href="https://dp.informator.ua/wp-content/uploads/2019/08/VORONTSOVA-MANUILOVSKIJ-KROV-_6.jpg" target="_blank">Информатор</a></p>

Происшествие случилось поздним вечером. По словам очевидцев, двое мужчин начали выяснять отношения с парнем во дворе дома на Мануйловском проспекте. Ссора переросла в драку, в ходе которой десантнику порезали горло. Нападавшие на этом не остановились и продолжили избивать парня, после того как тот упал.

<p>Фото © <a href="https://dp.informator.ua/wp-content/uploads/2019/08/VORONTSOVA-MANUILOVSKIJ-KROV-_4.jpg" target="_blank">Информатор</a></p>

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами и потерей крови. Полицейские устанавливают личности нападавших.

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