На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

В украинском городе Днепр 2 августа напали на десантника. Конфликт произошёл из-за спора вокруг даты празднования дня ВДВ, которую в Незалежной перенесли на 21 ноября, сообщает издание "Информатор".
Происшествие случилось поздним вечером. По словам очевидцев, двое мужчин начали выяснять отношения с парнем во дворе дома на Мануйловском проспекте. Ссора переросла в драку, в ходе которой десантнику порезали горло. Нападавшие на этом не остановились и продолжили избивать парня, после того как тот упал.
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами и потерей крови. Полицейские устанавливают личности нападавших.
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