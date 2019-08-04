Мэр Магаса спас трёх истощённых медведей, которых угрожали "пустить на мясо"

Беслан Цечоев узнал из СМИ о том, что владелец кафе под Оренбургом держит косолапых взаперти.

Глава Администрации ингушского Магаса Беслан Цечоев спас трёх истощённых медведей, которых держали в клетке возле одного из кафе на трассе Самара — Оренбург. Мэр доставил животных в родной город.

Цечоев узнал из СМИ о том, что владелец придорожного кафе в Оренбургской области запер косолапых и угрожает "пустить их на мясо". Он сразу отправился вызволять животных.

Мэр отметил, что после реабилитации и полного выздоровления медведей попытаются вернуть в естественную среду обитания. О состоянии косолапых Цечоев пообещал сообщать в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что на Камчатке медведь "без пропуска" прошёл через КПП аэропорта.