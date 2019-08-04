В Курской области нетрезвый водитель застрелил инспектора ДПС

В Курской области пьяный местный житель застрелил сотрудника ГИБДД РФ из охотничьего ружья, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 3 августа, возле села Уланок Суджанского района. Инспектор ДПС Александр Ельников в свободное от службы время находился возле автодороги, где заметил нетрезвого водителя. Полицейский попытался его самостоятельно задержать, однако автолюбитель оказал сопротивление и выстрелил в правоохранителя из охотничьего ружья.

От полученных ранений 27-летний Ельников скончался на месте. Как уточнили в ведомстве, мужчина учился в ведомственном вузе, в органах внутренних дел служил с 2009 года, в должности инспектора ДПС — с 2014 года.

По информации МВД РФ, стражам правопорядка при поддержке Росгвардии уже удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель села Уланок 1965 года рождения.