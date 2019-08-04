Россияне побили рекорд "Танкового биатлона" на Армейских играх

Члены национальной команды за 18 минут 55 секунд выполнили поставленную на конкурсе задачу.

Российские военные побили рекорд "Танкового биатлона" 2017 года на Пятых Армейских международных играх. Об этом сообщил руководитель Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

— Только что завершился заезд нашей сборной, которая за 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года — 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, всё самое интересное впереди, — рассказал офицер журналистам.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал старт АрМИ-2019. Соревнования продлятся до 17 августа и будут включать 31 конкурс, из которых 16 — на территории России, четыре — в Китае, три — в Казахстане, по два — в Белоруссии и Иране и по одному — в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. В играх примут участие лучшие военные специалисты из 39 стран.