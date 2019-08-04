Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе

К алтарю девушки пришли в нарядах чёрного цвета, букет невесты был у звезды сериала "Милые обманщицы".

Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе. О тайном венчании узнало издание The Sun.

К алтарю девушки пришли в нарядах чёрного цвета, букет невесты был у Бенсон. Поженил модель и актрису мужчина в образе Элвиса Пресли. По данным издания, церемония обошлась им в £245. На свадьбу были приглашены только самые близкие, среди которых Софи Тёрнер, братья Джонас и Шарлиз Терон.

— Они были уверены в том, что они делают, и в том, что они значат друг для друга. С их лиц не сходили улыбки, — рассказал владелец часовни Майкл Келли.

Ранее звезда сериала "Милые обманщицы" подтвердила свой роман с моделью и актрисой Карой Делевинь.