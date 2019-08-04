Иранский истребитель разбился возле Персидского залива

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Фото © Twitter / Reza Khaasteh‏

Истребитель ВВС Ирана потерпел крушение на юге страны возле побережья Персидского залива из-за технической проблемы. Об этом сообщает информационное агентство Mehr News Agency.

Инцидент произошёл около 12:30 по местному времени (12:00 по мск) в области Тангестан в провинции Бушер. Пилот и второй пилот, которые находились на борту самолёта во время аварии, в результате происшествия не пострадали.

Причиной крушения стала техническая неисправность. В самолёте находилось два человека, оба здоровы, — заявил губернатор Тангестана Абдол-Хосейн Рафиепур.

О других деталях инцидента и целях полёта разбившегося истребителя не сообщается.

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