В сирийской Эль-Хасаке прогремел взрыв, есть раненые

На северо-востоке Сирии в городе Эль-Хасаке прогремел взрыв. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
انفجار دراجة نارية مفخخة بـ #الحسكةhttps://t.co/uI1Dz9iDeY#سوريا #ملحق pic.twitter.com/vgS3t25d9n— Mulhak (@Mulhak) August 4, 2019
По данным СМИ, пострадало три человека, среди них один ребёнок. Взрывчатка была заложена в мотоцикле. Эль-Хасака находится под контролем сирийской армии и частично курдских формирований.
Ранее сообщалось, что около 20 человек погибли при взрыве на базе ВВС Сирии.
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