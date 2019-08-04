В сирийской Эль-Хасаке прогремел взрыв, есть раненые

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Фото © Twitter/Mulhak

На северо-востоке Сирии в городе Эль-Хасаке прогремел взрыв. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

По данным СМИ, пострадало три человека, среди них один ребёнок. Взрывчатка была заложена в мотоцикле. Эль-Хасака находится под контролем сирийской армии и частично курдских формирований.

Ранее сообщалось, что около 20 человек погибли при взрыве на базе ВВС Сирии.

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