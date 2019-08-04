Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на северо-востоке Японии у берегов префектуры Фукусима, угрозы цунами нет. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на глубине около 50 км под океанским дном. Толчки ощущались в Токио и ряде северо-восточных префектур, включая Мияги и Иватэ.
Ранее сообщалось, что у побережья острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9.
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