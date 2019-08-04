Появились фото со свадьбы Хайди Клум и гитариста Tokio Hotel

Ведущим церемонии стал родной брата Тома Каулитца солист Tokio Hotel Билл Каулитц.

Американская модель Хайди Клум и немецкий гитарист Том Каулитц во второй раз провели свадебную церемонию — на этот раз на роскошной яхте на острове Капри. Об этом сообщает People.

В начале августа пара вместе с родственниками и друзьями прилетела в Италию, на остров Капри, и провела закрытое предсвадебное торжество. 3 августа супруги устроили пышную свадебную церемонию на яхте Christina O. Церемонию бракосочетания провёл брат-близнец жениха солист группы Tokio Hotel Билл Каулитц.

Примечательно, что ранее на этой яхте проходила вечеринка в честь свадьбы князя Монако Ренье и Грейс Келли, а также торжество в честь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и предпринимателя Аристотеля Онассису.

Что касается свадебных нарядов, то Хайди отдала предпочтение романтичному образу: пышному платью со спущенными объемными рукавами и цветочной вышивкой. Том в свою очередь был одет в белый костюм с голубой рубашкой.

Напомним, что гитарист группы Tokio Hotel сделал предложение Хайди ещё в декабре прошлого года, о чём модель сообщала в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм". Пара расписалась тайно в феврале этого года. Для музыканта этот брак стал вторым, а для Хайди — уже третьим.