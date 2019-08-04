Появились фото со свадьбы Хайди Клум и гитариста Tokio Hotel

Американская модель Хайди Клум и немецкий гитарист Том Каулитц во второй раз провели свадебную церемонию — на этот раз на роскошной яхте на острове Капри. Об этом сообщает People.
В начале августа пара вместе с родственниками и друзьями прилетела в Италию, на остров Капри, и провела закрытое предсвадебное торжество. 3 августа супруги устроили пышную свадебную церемонию на яхте Christina O. Церемонию бракосочетания провёл брат-близнец жениха солист группы Tokio Hotel Билл Каулитц.
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Double celebrations! ❤️ Congratulations are in order for supermodel Heidi Klum (@heidiklum) and musician Tom Kaulitz who tied the knot for a second time on Friday, after their legal wedding in February. The beautiful bride wore a strapless white gown, paired with an elegant gold necklace that spelt ‘TOM’ with a traditional white veil. The celebrations took place in Capri, inside the luxurious yacht Christina O, which has also hosted the wedding reception of Princess Grace Kelly to Prince Rainer lll. #hellomagme #helloMiddleEast #hellome #helloloves #heidiklum #tomkaulitz #helloweddings
Примечательно, что ранее на этой яхте проходила вечеринка в честь свадьбы князя Монако Ренье и Грейс Келли, а также торжество в честь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди и предпринимателя Аристотеля Онассису.
Что касается свадебных нарядов, то Хайди отдала предпочтение романтичному образу: пышному платью со спущенными объемными рукавами и цветочной вышивкой. Том в свою очередь был одет в белый костюм с голубой рубашкой.
Напомним, что гитарист группы Tokio Hotel сделал предложение Хайди ещё в декабре прошлого года, о чём модель сообщала в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм". Пара расписалась тайно в феврале этого года. Для музыканта этот брак стал вторым, а для Хайди — уже третьим.
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