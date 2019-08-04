Второй самолёт-амфибия Бе-200 вылетел на тушение пожаров в Якутии

Второй самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России, который ранее прибыл в Якутию, вылетел на тушение лесных пожаров в Мирный. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

— Борт прибыл в столицу республики 4 августа в 13:00 и в 16:00 (10:00 мск) улетел в город Мирный, — рассказал представитель главка.

По оперативным данным на 4 августа, на территории России действует 461 лесной пожар на площади 2,9 миллиона гектаров, большинство из них приходятся на труднодоступные и удалённые территории. При этом, по сравнению с предыдущими сутками, площадь возгораний уменьшилась на 166,4 тысячи гектаров.

Масштабная работа по тушению продолжается, режим ЧС введён в четырёх регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и одном районе Бурятии.