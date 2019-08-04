РПЛ проведёт проверку после столкновения фанатов "Зенита" с ОМОНом

Российская премьер-лига планирует провести проверку после стычки сотрудников ОМОНа с фанатами петербургского "Зенита" 3 августа. Об в беседе с ТАСС заявил директор по безопасности лиги Александр Мейтин.

— Мы запросим все материалы по произошедшему, будет проведена проверка, — заявил Мейтин.

Напомним, что после матча "Зенита" и "Краснодара" возле "Газпром-арены" произошло столкновение футбольных фанатов с ОМОНом. Ранее сообщалось, что организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование инцидента, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты в будущем.