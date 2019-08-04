Уральскую туристку не пустили на отдых из-за ошибки в загранпаспорте

В итоге отпуск начался на два дня позже. Кроме того, Анастасии пришлось переплатить 60 тысяч рублей.

Жительница Пермского края выиграла судебную тяжбу против регионального управления МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда.

В августе прошлого года Анастасия купила в турагентстве путёвку во Вьетнам, где собиралась провести новогодние каникулы, и оформила загранпаспорт. Прибыв с дочерью в Екатеринбург, откуда должен был состояться вылет в Юго-Восточную Азию, выяснилось, что на некоторых страницах документа отсутствуют обязательные печати. В результате семье отказали в вылете.

На следующий день женщина проставила необходимые печати и отправилась в Москву, чтобы оттуда вылететь в Нячанг. В итоге отдых начался на два дня позже. Кроме того, Анастасии пришлось переплатить 60 тысяч рублей. Вернувшись на родину, женщина подала иск о взыскании убытков и компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил его частично — моральный ущерб был снижен до 10 тысяч рублей. Также МВД должно будет выплатить 42 тысячи 605 рублей материального ущерба. Решение суда не устроило Анастасию, и она намерена обратиться в вышестоящую инстанцию.