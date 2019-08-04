Нарколог усомнился в рейтинге по алкоголизму в регионах

По мнению Зыкова, Минздрав при составлении списка пользуется неправильными методами анализа.

Рейтинг регионов России по числу пациентов с алкоголизмом не отражает реального положения, поскольку в нём не учтены национальные и территориальные особенности. Об этом заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

— Это нелепость полная, поскольку люди, которые дошли до врача и их зарегистрировали, — это вообще не показатель состояния. Зарегистрированные алкоголики никак не отражают реального положения вещей, — сказал он в интервью "Говорит Москва".

По мнению Зыкова, Минздрав пользуется неправильными методами анализа, игнорируя национальные и территориальные особенности регионов. Показать реальное положение могут системные, многолетние социологические исследования в популяционных группах, считает нарколог.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по числу пациентов с алкоголизмом являются Москва и Подмосковье. За ними следуют Пермский край и Челябинская область.