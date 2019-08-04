Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде

Королевская особа уже наведалась на съёмочную площадку и встретилась с агентом 007.

Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25". Член королевской семьи пока не принял окончательного решения. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

— Любое подтверждение небольшой роли [принца Чарльза], скорее всего, будет держаться в строжайшем секрете, однако если он откажется, то продюсеры могут обратить своё внимание на принца Гарри и принца Уильяма, — рассказал собеседник издания.

По его словам, Принц Чарльз уже наведался на съёмочную площадку и встретился с Дэниелом Крэйгом, который играет агента 007.

Премьера фильма "Джеймс Бонд 25" состоится в 2020 году. Повествование начнётся с Крэйгом в главной роли. Однако по мере развития событий на передний план выйдет темнокожая актриса Лашана Линч, которая станет агентом 007.