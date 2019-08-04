В Румынии уволили министра образования за циничные слова об убитой девочке

Девочка трижды звонила в службу спасения, но полицейские приехали на место происшествия только через 19 часов.

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили после скандальной фразы о погибшей в конце июля 15-летней девочке. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявила премьер-министр страны Виорика Дэнчилэ.

Жительница села Добрословени исчезла после того, как села в попутную машину до города Каракал. Водитель избил и изнасиловал её, в результате чего девочка скончалась. До этого она трижды сумела позвонить в службу спасения, но полицейские прибыли на место происшествия только спустя 19 часов.

Министр образования заявила, что её "учили не садиться в машины с незнакомцами". Эта фраза вызвала широкий резонанс и шквал критики в адрес Андронеску. Премьер-министр страны назвала такое отношение "безответственным". Ранее в отставку подал глава МВД Николае Мога.