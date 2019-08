Музыкальной карьерой младшего сына Бекхэмов займётся менеджер Бибера

Звёздная семья отдала предпочтение известному продюсеру, который помог построить карьеру канадскому певцу.

Руководителем музыкальной карьеры младшего из сыновей Дэвида и Виктории Бекхэм — 14-летнего Круза — займётся Скутер Браун. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник близкий к семье.

— У Круза впереди очень перспективное будущее, особенно если он будет вкладываться в работу, ведь он талантливый молодой человек, — сказал собеседник издания.

Браун — музыкальный менеджер и исполнительный продюсер, который "создал" Джастина Бибера и Ариану Гранде. Звёздная семья отдала предпочтение ему, а не гиганту шоу-бизнеса Саймону Фуллеру, который создал Spice Girls, продюсирует Викторию Бекхэм, Клаудию Шиффер, а также был создателем шоу талантов Idol.

Отметим, что Браун был нанят в качестве менеджера Круза ещё до того, как мальчик выпустил свой первый сингл If Every Day Was Christmas в декабре 2016 года. Крузу на тот момент было 11 лет. Трек принёс мальчику популярность, правда, она не продлилась долго.