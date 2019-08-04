Умер певец Вилли Токарев

В возрасте 84 лет скончался советский, американский и российский шансонье Вилли Токарев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сына музыканта.
Причина смерти не уточняется.
В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в США, где поменял много профессий, прежде чем начать петь. В 1979-м вышла его первая пластинка, а в 1981 году он получил известность среди русскоязычных эмигрантов. С 2000-х годов музыкант преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.
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