Умер певец Вилли Токарев

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Фото © Вадим Тараканов / ТАСС

В возрасте 84 лет скончался советский, американский и российский шансонье Вилли Токарев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сына музыканта.

Причина смерти не уточняется.

В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в США, где поменял много профессий, прежде чем начать петь. В 1979-м вышла его первая пластинка, а в 1981 году он получил известность среди русскоязычных эмигрантов. С 2000-х годов музыкант преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.

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