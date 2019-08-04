Супруга Макрона сделала омолаживающую операцию

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Фото © Chesnot / Getty Images

Первая леди Франции Брижит Макрон сделала пластическую операцию по омолаживанию. Об этом сообщает Daily Mail.

Хирургическое вмешательство длилось три часа и прошло без осложнений. В течение двух дней 66-летняя супруга Эмманюэля Макрона восстанавливалась в Версале, а затем отправилась в президентскую резиденцию на берегу Средиземного моря.

Брижит Макрон старше Эмманюэля на 25 лет. Они познакомились ещё в школе, где Брижит учила своего будущего мужа французскому языку.

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