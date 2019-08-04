Синоптики объяснили причину аномальной погоды в Москве

Согласно прогнозу, в ближайшие пару дней столица всё ещё будет находиться под воздействием холодного фронта.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова объяснила, с чем связана аномально холодная погода в Москве. По её словам, похолодание может быть связано с затоком в столицу холодного воздуха с северо-востока.

— Обычно, когда с севера приходит воздух, воздушная масса начинает прогреваться. В этот раз этого не происходит, потому что циклон стационировал над территорией и кружил над европейской Россией, поэтому происходило добавление прохладного воздуха и он не мог прогреться, — рассказала Макарова в беседе с RT.

Согласно прогнозу синоптика, погода начнёт возвращаться к норме в середине следующей недели. Воздух днём станет прогреваться до 20–25 градусов, ночи также будут теплее.

Ранее в "Фобосе" рассказали, что Москва в ближайшие пару дней останется под воздействием холодного фронта, но 7 августа столбики термометров резко поднимутся вверх.