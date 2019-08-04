Названа возможная причина смерти Вилли Токарева

Исполнитель русского шансона Вилли Токарев последний месяц жизни провёл в одной из клиник, где лечился от онкологического заболевания. По данным Пятого канала, болезнь могла стать причиной смерти известного певца.

Как стало известно телеканалу, шансонье попал в больницу 2 июля. Однако информация о его госпитализации не разглашалась.

Вилли Токарев — советский, американский и российский шансонье, а также композитор и звезда русской эмиграции. В 1974 году Токарев уехал в США, где сменил много профессий, прежде чем начать петь. В 1979-м вышла его первая пластинка, а в 1981 году он получил известность среди русскоязычных эмигрантов. С 2000-х годов музыкант преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.