Трамп прокомментировал стрельбу в Огайо

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в американском городе Дейтоне, штат Огайо, жертвами которой, по предварительным данным, стали не менее девяти человек.

— ФБР, местные и государственные правоохранительные органы работают вместе в Эль-Пасо и в Дейтоне, штат Огайо, где информацию оперативно собирают. Многое уже изучено в Эль-Пасо. Правоохранительные органы действовали очень быстро в обоих случаях, — написал он в своём аккаунте в социальной сети Twitter.

Напомним, что за сутки в США произошло два случая стрельбы — в штатах Техас и Огайо. В техасском Эль-Пасо погибло 20 человек, в Огайо — девять погибших и 26 пострадавших. Техасский стрелок перед нападением опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство ситуацией в стране, политикой партий.