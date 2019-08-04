Авиация Минобороны потушила уже более 750 тысяч га леса в Сибири

Только за прошедшие сутки было ликвидировано 56 очагов возгорания на площади в 303 тысячи гектаров.

Авиационные подразделения Министерства обороны России за четыре дня потушили уже 753 тысячи гектаров горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 4 августа самолёты Ил-76 совершили 24 вылета и сбросили на охваченные огнём территории 1008 тонн воды. Вертолёты Ми-8 совершили 37 вылетов и сбросили 650 тонн. За прошедшие сутки было ликвидировано 56 очагов открытого возгорания на площади в 303 тысячи гектаров.

Масштабная работа по тушению продолжается, режим ЧС введён в четырёх регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и одном районе Бурятии. Ранее сообщалось, что второй самолёт-амфибия Бе-200 вылетел на тушение пожаров в Якутии.