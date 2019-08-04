В Баку загорелся крупнейший торговый центр "Садарак"

В одном из складов крупнейшего торгового центра Баку "Садарак" вспыхнул пожар. Об этом сообщает информационное агентство Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

Инцидент произошёл в Гарадагском районе Баку в воскресенье, 4 августа. Площадь пожара на данный момент неизвестна. Информация о пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают пожарные подразделения. Они продолжают работы по локализации возгорания.

Отметим, что "Садарак" находится в пригороде Баку. Общая площадь помещения составляет 100 гектаров. В торговом центре расположено 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, а также сельскохозяйственный рынок, оптовый склад и другие инженерные сооружения.