Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой и сгорел под Владимиром

Виновник ДТП погиб, водитель и пассажиры автобуса покинули горящее транспортное средство. Пятеро из них пострадали.

В результате лобового столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса во Владимирской области погиб человек, ещё шесть пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Смертельная авария произошла на 84-м километре трассы Владимир — Муром — Арзамас у населённого пункта Николо-Ушна. По предварительной версии, водитель легковушки выехал на встречную полосу и влетел в ПАЗ.

— В результате ДТП загорелся легковой автомобиль, от легкового автомобиля загорелся автобус, — уточнили в управлении.

Виновник ДТП погиб, водитель и пассажиры автобуса покинули горящее транспортное средство. Пятеро, в том числе ребёнок, пострадали. По данным Лайфа, у одного их пассажиров подозрение на перелом позвоночника, а у ребёнка — на сотрясение мозга.