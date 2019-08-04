Под Волгоградом нашли живой девочку, которую искали четыре дня

Ранее СК возбудил уголовное дело. Сейчас с подростком работают медики и следователи.

В Волгоградской области нашли девочку-подростка, которую искали четыре дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

— Сегодня (4 августа. — Прим. Лайфа) поиски были завершены. Девочка обнаружена в окрестностях станицы Раздорской возле озера Богатое, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пропавшую обнаружил рыбак, возвращавшийся домой и услышавший детские всхлипы. Сейчас с ней работают медики, психологи, инспекторы по делам несовершеннолетних и следователи. Причина, по которой она не возвращалась домой, пока не называется.

Девочка 2003 года рождения ушла из дома и не вернулась 31 июля. В тот же день по тревоге был поднят весь личный состав полиции Михайловского района. В поисковой операции принимало участие более 350 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, а также казаки и волонтёры.