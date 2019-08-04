СКР задержал блогера, угрожавшего детям полицейских

В доме задержанного проведён обыск, изъяты персональный компьютер и мобильные телефоны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об экстремизме в отношении блогера, высказывавшего угрозы детям полицейских. Мужчину уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, пользователь с ником Макс Стеклов в социальных сетях призывал совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительным органов. Следствию удалось установить личность этого человека. Им оказался житель Московской области Владислав Синица 1989 года рождения.

— В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия. В его жилище проведён обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, среди них персональный компьютер и мобильные телефоны, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично".