В Таджикистане разбился самолёт Ан-2

Во время приземления у воздушного судна внезапно заглох двигатель, и оно рухнуло на землю.

Учебный самолёт Ан-2 потерпел крушение в 30 километрах от столицы Таджикистана, один пилот погиб, второй ранен. Об этом сообщили в пресс-службе ДОСААФ республики.

— Крушение учебного самолёта произошло на аэродроме Фахрабад в 30 километрах южнее Душанбе, когда при заходе на посадку на высоте 10 метров двигатель самолёта внезапно заглох и Ан-2 рухнул на землю, — уточнил представитель ДОСААФ.

Оба пилота после падения самолёта были доставлены в больницу, однако один из них скончался. Второй лётчик остаётся под присмотром врачей.

По факту крушения проводится расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего.