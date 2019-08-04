В Рижском порту пьяный капитан дважды посадил судно на мель

По вине нетрезвого капитана грузовое судно Hadeland дважды за один вечер село на мель в порту Риги. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Службу береговой охраны.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 3 августа, в акватории Рижского свободного порта. Построенный в 2011 году Hadeland, чья длина составляет более ста метров, дважды сел на мель. Отмечается, что в момент обоих происшествий судном под флагом Барбадоса и Антигуа управлял капитан, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительной информации, судно село на мель при выходе из порта и не смогло своими силами справиться с проблемой. Однако через 20 минут после оказанной ему помощи оно вновь село на мель. Во второй раз на место происшествия было отправлено судно береговой охраны.

В результате осмотра выяснилось, что капитан пьян. В его отношении был составлен протокол, а само судно Hadeland отбуксировано обратно в Рижский свободный порт.