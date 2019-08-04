Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары провести военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат. Данный район САР контролируется курдскими отрядами самообороны.
— Мы войдём на восток от Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну, — сообщил он в ходе выступления в городе Бурса.
Сроки проведения военной операции турецкий президент уточнять не стал.
За прошедшие три года Турция провела две военные операции в Сирии. Первая под названием "Щит Евфрата" началась летом 2016 года в провинции Алеппо и продлилась семь месяцев. Вторая, "Оливковая ветвь", началась в январе 2018-го против курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" в Африне и официально ещё не завершена.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram