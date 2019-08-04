Россияне не пострадали в результате стрельбы в Огайо

В Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке заявили, что "держат ситуацию на контроле".

В результате стрельбы в американском городе Дейтоне (штат Огайо) никто из граждан России не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке.

— Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала. Генконсульство держит ситуацию на контроле, — говорится в сообщении дипломатического представительства в "Фейсбуке".

Ранее Лайф писал, что стрельба в Дейтоне произошла около часа ночи 4 августа. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. На кадрах слышна автоматная очередь и видно, как люди в ужасе начинают разбегаться. По последним данным, в результате ЧП погибло девять человек, также был ликвидирован стрелок. Что касается пострадавших, то их количество увеличилось до 26.

Напомним, что за сутки в США произошло три случая стрельбы — помимо Огайо, в Техасе и Чикаго. В техасском Эль-Пасо погибло 20 человек, в Чикаго — семь пострадавших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе США Дональду Трампу в связи с этими трагедиями.