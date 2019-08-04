Бойцы Росгвардии спасли семью из горящей квартиры в Москве

Жильцы, в числе которых была пожилая женщина, оказались в ловушке — едкий дым и огонь преградили им выход.

Бойцы Росгвардии спасли семью из горящей квартиры на 11-м этаже одной из высоток на улице Свободы в Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, правоохранители случайно услышали крики о помощи во время патрулирования района.

Оказалось, что в одной из квартир на 11-м этаже загорелась стиральная машина, из-за чего вспыхнул пожар. Жильцы были в ловушке — едкий дым и огонь преградили им выход. Росгвардейцы вызвали на место происшествия спасателей, но сами не стали медлить.

— Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Москве поспешили на помощь людям. Им удалось вывести из квартиры семью из трёх человек, в том числе пожилую женщину, — рассказали в пресс-службе.

После этого росгвардейцы эвакуировали ещё 12 человек из соседних квартир. Приехавшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии освободили пациентов омского центра, которых "лечили" побоями.