Захарова раскритиковала Помпео за слова о Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления жителей Крыма, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее Помпео в ходе заседания неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

— Последний человек, кому Крым что-то должен, — это Майк Помпео, — написала дипломат в "Фейсбуке".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказалось в пользу воссоединения с РФ.

Ранее журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым — это Россия и всегда ею будет.