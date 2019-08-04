Экс-депутат Рады поглумилась над лесными пожарами в Сибири и назвала их "местью"

Горящие в Сибири леса вызвали насмешку у экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Соответствующее мнение она разместила в своём аккаунте в социальной сети "Фейсбук".

— Это правда — месть дикарям московским. Везде, где они, — смерть и выгорания, — написала она.

При этом Фарион добавила, что сибирские леса не стоит жалеть, поскольку они находятся на территории "врага", а сама природа стала "заложницей".

Ранее Фарион уже выступала с антироссийскими высказываниями. Так, весной этого года она заявляла, что русскоязычные жители Незалежной являются "рабами и оккупантами". Тогда российский сенатор Алексей Пушков предложил ей смирительную рубашку и госпитализацию.

Напомним, что, по оперативным данным на 4 августа, на территории России действует 461 лесной пожар на площади 2,9 миллиона гектаров, большинство из них приходятся на труднодоступные и удалённые территории. При этом, по сравнению с предыдущими сутками, площадь возгораний уменьшилась на 166,4 тысячи гектаров.

Масштабная работа по тушению продолжается, режим ЧС введён в четырёх регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и одном районе Бурятии.