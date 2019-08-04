По делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержано ещё три человека

По версии следствия, Конон, Абаничев и Барабанов принимали активное участие в незаконной акции.

Следователи задержали ещё трёх подозреваемых по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

— Установлены и задержаны ещё трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках"), — говорится в сообщении.

По версии следствия, Конон, Абаничев и Барабанов принимали активное участие в массовых беспорядках, вследствие которых пострадали прохожие, а также был причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций.

Таким образом число задержанных и арестованных в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках достигло девяти. Ранее Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября четырёх из них — Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова.