СК показал трогательное видео спасения девочки, которую искали четыре дня

Один из оперативников укутал Свету в свою куртку, а второй на руках отнёс к врачам.

Следственный комитет показал трогательное видео спасения 16-летней Светы спустя четыре дня поисков в Михайловском районе Волгоградской области. Замёрзшую, голодную и напуганную девочку нашли на берегу озера Богатое.

— Следователи-криминалисты регионального управления Кирилл Живов, Дмитрий Янев и оперативные сотрудники полиции, перебравшись на лодке через озеро, обнаружили девочку истощённой, напуганной, но, к счастью, живой, — рассказали в региональном управлении СК РФ.

На кадрах видно, что один из оперативников укутал девочку в свою куртку. После переправы через озеро Свету на руках отнесли в машину и передали врачам.

Девочка 2003 года рождения ушла из хутора Раздоры 31 июля и не вернулась. В тот же день по тревоге был поднят весь личный состав полиции Михайловского района. В поисковой операции принимало участие более 350 сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, СК, а также казаки и волонтёры. Её нашли сегодня, 4 августа.