Эксперт об угрозах задержанного блогера: Там можно насчитать пять статей УК

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что блогер, который в соцсетях угрожал детям полицейских, должен получить справедливое наказание.

— Эти выращенные активисты призывают к похищению детей — это раз статья, вторая — шантаж, давление на сотрудника полиции, там можно пять статей уголовного кодекса насчитать. И это лишний раз является подтверждением, что никакого отношения к выборам эти действия не имеют, — отметил эксперт. — Надеюсь, что он (задержанный блогер) получит то наказание, которое заслуживает.

Мартынов добавил, что подобные дела должны доходить до суда и фигуранты должны получать справедливое наказание.

Напомним, ранее в СКР заявили о задержании блогера, который призывал к расправе над детьми полицейских. Возбуждено уголовное дело об экстремизме.