Розенбаум назвал очень неожиданной смерть Вилли Токарева

Народный артист РФ Александр Розенбаум назвал очень неожиданной смерть своего коллеги, известного шансонье Вилли Токарева. Он признался Лайфу, что даже не подозревал о страшной болезни певца.

— Я сейчас за городом, поэтому узнал чуть позже о случившемся. Очень неожиданная смерть. Где-то написали, что у него была онкология, но никто из знакомых об этом не знал. Выражаю свои глубочайшие соболезнования родственникам и близким друзьям Вилли, — сказал Розенбаум.

Напомним, советский, американский и российский шансонье Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет. По данным СМИ, исполнитель русского шансона последний месяц жизни провёл в больнице. Ранее стала известна возможная причина смерти певца.